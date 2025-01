Lanazione.it - Il sogno di una scuola più giusta: "Nessun aumento per le tariffe"

L’agenda di Maria Grazia Pasqualetti è già ricca di impegni. Non solo promesse per il mondo dellae dell’infanzia, ma traguardi raggiunti e obiettivi futuri.. Assessore, un punto sui lavori. Cosa è stato fatto? "La prima sfida che ho avuto è stata a settembre aprire la primaria Carrucci, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Non è stato facile". E poi? "Abbiamo assegnato di recente una nuova sede in via delle Fiascaie al centro provinciale istruzione adulti, il Cpia, che in via fratelli Rosselli poteva usufruire degli spazi solo dalle 18 in poi. Ci sono tanti stranieri che fanno corsi di italiano, donne che la mattina erano libere con i bimbi a, ma che non potevano frequentare per indisposizione della sede. Ora abbiamo due stanze nuove". Cosa ha fatto per la sua delega ’Città dei bambini’? "Nei primi mesi del mandato ho avuto a che fare col Consiglio dei bambini e delle bambine.