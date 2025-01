Ilrestodelcarlino.it - Il Bramante torna a sorridere

roseto 6566 : Arienti 9, Tusuni ne, Corral 6, Cocciaretto, Perella 3, Maretto 13, Bini 10, Cecchetti 5, Minac ne, Mazzarese 8, Lestini 8. All. Foglietti.: Crescenzi, Ricci 21, Sgarzini 2, Ferretti ne, Ferri 1, Nicolini E. 3, Centis 11, Rinaldi 2, Stefani 11, Panzieri 15, Lanci ne. All. Nicolini M. Parziali: 19-15, 33-33, 46-51, 65-66. Usciti per 5 falli: nessuno Ilespugna Roseto di coach Foglietti di un punto e ri. E’ infatti una importantissima vittoria per la rincorsa ai PlayIn Gold. "Grandissimo carattere e difesa arcigna", così il dirigente Lanci commenta. Elementi che regalano il successo ai ragazzi di coach Nicolini che imbrigliano l’attacco rosetano che veniva da 2 altisonanti successi con Loreto e a Recanati. Sabato prossimo per ilaltro incontro fondamentale.