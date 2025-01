Notizie.com - Entro 5 anni massimo diremo addio a questi lavori: non esisteranno più

Leggi su Notizie.com

Alcunifra qualche anno potrebbero non esistere più, ma cosa dicono i dati in materia di competenza e come si può intervenire?Il World Economic Forum, secondo un report realizzato ha stabilito che nei prossimi 5, nel mondo verranno creati 170 milioni di posti di lavoro, ma a quali cambiamenti dobbiamo aspettarci e soprattutto quali sono le tendenze?: nonpiù (Notizie.com)Come ben sappiamo tutto, ormai cambia velocemente, mail 2030 sarà necessario un vero cambio di rotta, il motivo è semplice le tecnologie si uniranno alle competenze umane, ragion per cui preme più che mai puntare sulle carenze di competenze.Le carenze di competenze potrebbero essere un problema in futuro?Si sente più spesso parlare di mancate competenze, in futuro sarà necessario intervenire su questo punto e rendere prioritario il superamento delle carenze, questo avviene solo se c’è un investimento importante e anche un continuo aggiornamento, ricordiamo che in alcuni luoghi la domanda è in aumento.