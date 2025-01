Inter-news.it - Di Francesco: «Tanti infortuni, ma Venezia non cambia assetto. Inter la più forte»

Eusebio Diha così parlato al termine del match tra, deciso da Matteo Darmian con un gol da “attaccante puro” nel primo tempo della frazione.LE DICHIARAZIONI – Eusebio Disi è pronunciato a DAZN nel post-partita di, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. Questa la sua analisi della sfida: «Siamo dispiaciuti perché la squadra ha dato il massimo. Questa squadra è stata costruita in un certo modo, per cui abbiamo deciso di non modificare l’tattico, nonostante gli. Peccato per il gol subito, potevamo essere più bravi nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo cresciuti nel palleggio, ribattendo colpo su colpo. Veramente un peccato non aver portato a casa punti, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi. La società sa benissimo che dobbiamovenire sul mercato, soprattutto per gli innumerevoliin difesa.