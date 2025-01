Cultweb.it - Cosa avvenne ad Agatha Christie durante la sua misteriosa sparizione nel 1926?

Quante scrittrici di gialli possono dire di essere state protagoniste di un vero mistero? Sicuramente,è una di queste. La sera del 3 dicembre, la scrittrice uscì di casa a bordo della sua Morris Cowley dopo aver dato la buonanotte alla figlia Rosalind. La sua scomparsa diede il via a una caccia all’uomo di proporzioni straordinarie. Più di 1.000 poliziotti, centinaia di volontari e persino aeroplani vennero mobilitati per trovarla. La notizia occupò le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, alimentando speculazioni su ciò che le fosse accaduto.Il giorno dopo la scomparsa, la sua auto venne ritrovata abbandonata vicino a Guildford, nei pressi di un luogo noto come “Silent Pool”, una fontana associata a leggende locali. L’auto conteneva alcuni effetti personali di, tra cui il suo cappotto e la patente di guida, ma non c’erano segni di un incidente o di violenza.