C’è posta per te abbandona moglie e figli e poi chiede perdono

News tv. “C’èper te”,e poi– Nella prima puntata di C’èper te spazio ad una storia molto particolare, quella di un padre rinnegato dai. Riccardo era uno chef e lavorava tutti i giorni. La sua exlamentava la sua totale assenza dalla vita familiare. “Facevo tutto per non far mancare niente alla mia exe ai miei, quando non mancavo ero un padre presente”, ha raccontato l’uomo. Poi la scelta di lasciare la famiglia e cambiare vita completamente, dopo l’incontro con una donna.Riccardo ha cercato direai: Sono qui perrvi. So che sono passati tanti anni. Sapete benissimo che con la vostra mamma c’erano continui litigi e avevo chiesto disperatamente che lei mi seguisse, ma questo non è accaduto.