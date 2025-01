Ilrestodelcarlino.it - Canali e via Ravà: la raccolta firme: "Obiettivo superato in un solo giorno"

"Con grande soddisfazione, si comunica che l’prefissato per le due raccolteper la frazione disulla sicurezza stradale e per l’antenna di Viaè stato ufficialmentein undi". Esulta Coalizione Civica di fronte al successo dell’iniziative cittadine di ieri: "Durante il firma day organizzato ieri davanti al Conad dila straordinaria partecipazione dei cittadini ha permesso di raccogliere un numero diben oltre quanto auspicato". Un doppio fronte concentrato su altrettante battaglie portate avanti dai residenti delle frazioni. "L’iniziativa, promossa per sensibilizzare la comunità e sollecitare interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e per decidere insieme dove collocare l’antenna 5G di Via, ha riscontrato un’ampia adesione e un coinvolgimento attivo da parte della popolazione.