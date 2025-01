Boxe il dramma di Don Curry | Serve aiuto prima che sia troppo tardi ha l’encefalopatia traumatica

Leggi su Sportface.it

La vita di Don, ex campione mondiale dei pesi welter e superwelter, è ormai segnata dal peso di una malattia che diversi pugili si trovano a dover affrontare una volta terminata la loro carriera:. La sua storia è un monito per tutti quei campioni che, dopo aver dato tutto sul ring, si trovano a fare i conti con un destino inesorabile, fatto di perdite fisiche e mentali. Suo figlio Donovan ha recentemente lanciato un appello disperato sui social, chiedendoper trovare una struttura sanitaria a lungo termine specializzata nella cura di pazienti con condizioni simili a quelle di suo padre. “Se conoscete risorse, strutture o organizzazioni che potrebbero aiutarci, non esitate a contattarci“, aveva scritto, ma finora il suo appello è rimasto senza risposta.