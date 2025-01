Anteprima24.it - Basket, la Catillo Cestistica Benevento asfalta il Marigliano e balza in vetta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaSrlvince nettamente la gara contro la Rigenera, agganciando la testa della classifica con una partita in meno. Le sannite offrono una prestazione perfetta in ogni aspetto, con segnali positivi provenienti da tutte le cestiste iscritte a referto, archiviando la pratica già nel primo quarto. Inizio da favola per la squadra di coach De Martino, che riesce ad imporsi sin dalle prime fasi di gioco grazie ad un approccio deciso da parte delle cinghialesse. Nella seconda metà del primo periodo la forbice tra le due squadre si allarga ulteriormente, con lache chiude la prima frazione sul 26-10. Anche il secondo periodo vede unadecisamente in palla, capace di trovare con continuità il fondo della retina. Le locali, inoltre, riescono a tenere a soli sette punti realizzati le avversarie, combinando l’attenzione difensiva alla precisione al tiro, fattori che permettono alle cinghialesse di andare all’intervallo comodamente in vantaggio, sul 44-17.