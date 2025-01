Spettacolo.periodicodaily.com - VillaBanks Regala ai Fan il Nuovo Album “Quanto Manca 2”

fa un regalo ai fan per ilanno: “2” è fuori da ieri 10 gennaio 2025, celebrando l’evoluzione personale e creativa del rapper, mantenendo però intatta l’essenza di quel sound diretto e autentico che lo ha fatto conoscere.Il Ritorno dicon unCapitolofa un regalo speciale ai suoi fan per ilanno: il tanto atteso secondo capitolo del suo” è finalmente disponibile. A cinque anni di distanza dal primo successo, “2” segna un ritorno importante per l’artista. Il rapper torna alle sue radici, sia nella musica che nell’estetica, riprendendo il suo look iconico con i capelli corti e la cruda sincerità nei suoi testi. Un ritorno che non passa inosservato, segnando la sua evoluzione personale e artistica, senza mai perdere l’autenticità che lo ha reso famoso.