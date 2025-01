Inter-news.it - Venezia-Inter, due ex certi per Di Francesco! La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

si disputerà domani 12 gennaio alle ore 15 allo Stadio Pier Luigi Penzo: di seguito ladi Eusebio Di.LA SFIDA –è una gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il match d’andata, in cui hanno disputato un’ottima gara sia sul profilo dell’atteggiamento che della qualità delle azioni offensive, i lagunari intendono unire al gioco prodotto quella concretezza sul piano del risultato che è spesso mancata nella prima metà di questa stagione. Per farlo, il tecnico Eusebio Dispera di poter contare sull’appoggio del dodicesimo uomo, quel Pier Luigi Penzo che vorrà sospingere i suoi calciatori verso un risultato utile che avrebbe un significato particolare., ladi Di:LE SCELTE – InDidovrà sciogliere i dubbi relativi al possibile inserimento dal primo minuto dell’ex Gaetano Oristanio.