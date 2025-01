Lettera43.it - Un Mussolini tra Pinocchio e Shakespeare: la recensione di M – il figlio del secolo

Nel 1971, Goffredo Fofi, recensendo per la rivista Quaderni piacentini Il conformista di Bernardo Bertolucci, tratto da un romanzo di Moravia ambientato negli Anni 30 in Italia, segnalava «la fascinazione che esercita il fascismo, visto come un non-vissuto, o non-storicizzato mondo dei padri», per concludere infine che tale «fascinazione è un problema reale, storico», quindi sempre in agguato. Anche così, con l’attualità del tema, si spiega l’operazione produttiva di M -Ildel, serie tv, o film-fiume, di sette ore, targata Sky, tratta dal primo tomo del mastodontico romanzo di Antonio Scurati.I richiami a Scarface e agli shakespeariani Macbeth e Riccardo IIILorenzo Mieli, produttore della serie, ha pensato bene di affidare il progetto a Joe Wright, titolato regista britannico, per adottare su un tema così delicato un punto di vista anche esterno alla sensibilità italiana.