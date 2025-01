Ilfattoquotidiano.it - Trovato morto in una cartiera, è stato omicidio: la radiografia mostra un proiettile nel cranio

Artan Kaja, il 52ennesenza vita nel deposito dellaSmurfit di Lunata a Capannori, non èvittima di un incidente sul lavoro: èucciso con un colpo di arma da fuoco. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo. Marian Pepa, autotrasportatore connazionale della vittima, che si è autoaccusato dell’. Artan era titolare di una ditta esterna. Ilche lo ha ucciso è ancora neldella vittima, come evidenzia l’esame radiografico eseguito sulla salma in attesa dell’autopsia di cui è stata incaricata la dottoressa Ilaria Marradi. Pepa rimane in carcere in attesa della decisione del gip davanti al quale oggi era in programma l’interrogatorio di garanzia. Si è però avvalso della facoltà di non rispondere.Inizialmente la morte del 52enne era stata attribuita a un incidente sul lavoro, poi a un malore con conseguente caduta sull’asfalto.