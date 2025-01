Ilnapolista.it - Si è rimpicciolita la Lazio: una vittoria in cinque partite

Si èla: unain.È l’effetto derby ma non solo. Ladi Baroni ha cominciato a rimpicciolirsi nel momento in cui sembrava aver compiuto il grande salto: laa Napoli e quella per 3-1 in casa dell’Ajax. Da quel momento, la squadra di Baroni ha imboccato la strada del declino. Una solain: a Lecce, nel finale. Due sconfitte particolarmente pesanti: lo 0-6 in casa contro l’Inter e il ko nel derby con un inizio partita da amichevole. Poi, due pareggi: quello positivo in casa contro l’Atalanta e quello negativo di stasera contro il Como. Due 1-1 dal sapore completamente diverso. Fatto sta che in un mese e mezzo la prospettiva dellaè cambiata. Ora è meno otto dal Napoli (laha una partita in più) ed è sì al quarto posto ma la Juve è quattro punti sotto e ha duein meno.