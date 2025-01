Nerdpool.it - “Shrek 5” posticipato a dicembre 2026, “Minions 3” anticipato all’estate 2026

Leggi su Nerdpool.it

Universal Pictures sta riorganizzando il calendario delle uscite per i titoli di due celebri franchise d’animazione.Lo studio ha annunciato venerdì che5 di DreamWorks Animation sarà distribuito mercoledì 23, dopo essere stato inizialmente previsto per il 1° luglio. Walt Dohrn e Conrad Vernon dirigeranno il film, con Brad Ableson come co-regista. Gina Shay e Chris Meledandri produrranno questo titolo, che vedrà il ritorno delle voci originali di Mike Myers (), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona).Parallelamente,3 di Illumination arriverà nelle sale il 1° luglio, anticipando la data precedentemente fissata per il 30 giugno 2027. Pierre Coffin, regista dei primi tre film di Cattivissimo Me e del primo spin-off, dirigerà3 basandosi su una sceneggiatura di Brian Lynch.