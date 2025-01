Pronosticipremium.com - Roma, Pellegrini: “Mai pensato di andare via, questa è casa mia”

Leggi su Pronosticipremium.com

“Bene, anche se era già qualche settimana che stavo bene. Nel senso che si è parlato forse anche un po’ troppo del mio umore. Era normale che fossi arrabbiato, le cose non stavano andando bene per tutti noi. E di questo ho parlato con il mister, anche se con lui non c’è neanche bisogno di parlare. Mi conosce bene, sotto alcuni aspetti ci assomigliamo e questo gli permette di capirmi. Lui è stato eccezionale, ha ridato a me, alla squadra e alla città quella serenità di cui avevamo bisogno”.Sul fatto che Ranieri spendesse belle parole senza poi farlo giocare: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto, quello di chi non si dice troppe cose ma.. Per esempio, la famosa chiacchierata prima della Lazio è durata in tutto due minuti. Poi ci siamo abbracciati. Era una cosa che sentivo, gli voglio bene, lo stimo come persona ancora prima che come allenatore.