Cityrumors.it - Rischia il carcere a 65 anni per i salvataggi sul suo pc: “La situazione è sfuggita di mano”

Leggi su Cityrumors.it

La storia molto particolare del 65enne e la spirale della pornografia online: un rischio che potrebbe correre chiunqueIl contesto è quello di una cittadina tranquilla, di quelle dove ci si conosce un po’ tutti. La storia, invece, è un po’ meno consueta, perché parla di un uomo di 65, un pensionato come tanti, e di un’ossessione. Un qualcosa che lo ha portato are fino a 18 mesi diila 65per isul suo pc: “Ladi” – Cityrumors.itTutto è partito negli Stati Uniti, da un allarme lanciato dal Centro nazionale americano per i bambini scomparsi e maltrattati (NCMEC). Questo ha acceso i riflettori su un indirizzo IP, una sorta di “targa” digitale, che conduceva dritto all’abitazione di un signore nella cittadina di Berlaar, in Belgio.