Re Carlo il cottage da 14 milioni di euro diventa un centro per le piante

Reaveva acquistato Llwynywermod, nel Galles, tramite il Ducato di Cornovaglia nel 2007. Il suo prezzo iniziale era di 1.2di sterline, circa 1,4di. Dopo un pesante restauro, era stato trasformato nelle perfetta residenza reale per le vacanze. Ma oggi ha cambiato destinazione e inquilino e diventerà undi cura per le.Re, la storia del suoda 1,4A dir la verità, Reha già rinunciato da tempo al suo delizioso. Infatti, William aveva deciso di trasformarlo in una casa vacanze da affittare ai turisti per una cifra da capogiro. Nel 2023 si parlava di 2.400 a settimana.aveva acquistato Llwynywermodnel 2007. Il delizioso edificio, situato nelle Brecon Beacons, era composto da tre camere da letto.