Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa St. Anton e slalom Adelboden, startlist, streaming

Torna la Coppa del Mondo di scie lo fa sia al maschile che al femminile. Gli uomini correranno ad(Svizzera), mentre le donne a St.: in programma lomaschile e lafemminile.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DI ST.ALLE 11.15LA DIRETTA LIVE DELLOMASCHILE DIALLE 10.30 E ALLE 13.30Il programma originale prevedeva l’opposto al maschile, ma le cattive condizioni meteorologiche previste perha spinto gli organizzatori a spostare a domani il gigante e ad anticipare adloche sarà cruciale invece a St.con Sofia Ga e Federica Brignone a caccia di punti preziosi in ottica Coppa del Mondo.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer le gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di scidila diretta tv sarà affidata in chiaro a Rai 2 (donne), Rai Sport (uomini) ed Eurosport 1 per gli abbonati, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.