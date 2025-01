Ilveggente.it - Pronostico Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco: il tabù che non tutti conoscono

è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,.Cinque gol rifilati al Lipsia per congedarsi nel migliore dei modi dal 2024 e soprattutto per archiviare in fretta il capitombolo di Mainz (prima sconfitta in campionato). Ilha così mantenuto i 4 punti di vantaggio nei confronti dei campioni in carica del Bayer Leverkusen, al momento l’unica squadra che dà la sensazione di poter insidiare il primato dei bavaresi, decisi a riprendersi lo scettro dopo essere stati spodestati proprio dagli uomini di Xabi Alonso nello scorso campionato., Bundesliga: tv, formazioni,(Ansa) – Ilveggente.itI numeri, per ora, parlano chiaro: Vincente Kompany, arruolato in estate dal club, è riuscito a riportare in alto il, che a poche giornate dalla fine del girone d’andata oltre a collezionare più punti divanta pure il miglior attacco (47 reti segnate) e la miglior difesa (13 reti subite).