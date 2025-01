Tpi.it - Ora o mai più 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Ora o mai piùsono previste per Ora o mai più su Rai 1 nel? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sette. La prima sabato 11 gennaio; la settima ed ultima sabato 1 marzo. In mezzo una pausa legata alla serata finale del Festival di Sanremo. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):Prima puntata: sabato 11 gennaioSeconda puntata: sabato 18 gennaioTerza puntata: sabato 25 gennaioQuarta puntata: sabato 1 febbraioQuinta puntata: sabato 8 febbraioPausa causa Festival di SanremoSesta puntata: sabato 22 febbraioSettima puntata: sabato 1 marzoMa quanto dura () ogni puntata di Ora o mai più? Ogni serata andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,20 alle ore 00,35.