Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Bentornati all’oroscopo ironico dell’11 gennaio 2025, il giorno in cui le stelle continuano a fare le criptiche, lasciandoci a interpretare i loro segnali con un misto di cinismo e sarcasmo. Niente paura: ci penserò io a dirvi ciò che le stelle non hanno il coraggio di rivelarvi. Pronti a scoprire perché la giornata potrebbe andare storta? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei così impulsivo che potresti litigare con il tuo riflesso nello specchio. La tua energia è encomiabile, ma spesso usi il tuo entusiasmo come un ariete. nel senso letterale. Consiglio ironico: Prima di lanciarti, controlla se hai almeno un motivo valido. Toro(20 aprile – 20 maggio)Sei ancora affezionato alla tua zona di comfort, ma oggi il destino potrebbe bussare per portarti fuori. Spoiler: non ti piacerà. Nota pungente: A volte il cambiamento è necessario.