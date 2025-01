Dilei.it - Melissa Satta conquista la suocera (che aveva detto no a Giulia De Lellis): svolta con Beretta

La storia d’amore trae Carloè pronta per lo step successivo. Un anno fa erano in pochi a scommettere sul legame tra l’ex Velina di Striscia la notizia e il rampollo ma a poco a poco, con tanto amore e altrettanta caparbietà, la relazione è diventata seria. Anzi, serissima, visto che ora la coppia si prepara a realizzare due importanti progetti. E laè riuscita are anche la, la diffidente Umberta Gnuttiche, per diverso tempo, ha tenuto sotto osservazione la soubrette sarda.ha la benedizione della madre di CarloSecondo gli esperti di cronaca rosa, la madre di Carlonon sarebbe mai stata troppo entusiasta dei rapporti amorosi del figlio, specialmente quelli con donne del mondo dello spettacolo. Non a caso sembra che ci sia stato proprio lo zampino di Umberta nella fine della storia tra Carlo eDe, a quanto pare mai davvero gradita alla famiglia nonostante i cinque anni di relazione (e una convivenza).