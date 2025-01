Lanazione.it - Malato e con lo sfratto, altri problemi per Andrea. “Ci diano almeno il tempo di trovare un’alternativa”

Pistoia, 11 gennaio 2025 – Il primoè scaduto. E ora il nuovo conto alla rovescia è impostato al 5 febbraio 2025, data entro la qualedovrà lasciare – stavolta in modo forzato, probabilmente – l’appartamento nel quale vive. Storie di ordinaria morosità? Non proprio, dal momento che la condizione diGiardina, 42 anni,di Sla, la cui vicenda già avevamo raccontato su queste pagine – con un parziale lieto fine: i trasporti verso la Maic per la riabilitazione sono tornati gratuiti – è tutt’altro che ordinaria. La sua condizione di salute infatti lo ha costretto a lasciare il lavoro e di risparmi per gestire questa nuova vita dove l’aiuto degliè praticamente sempre necessario in tasca ce ne sono sempre meno. A battagliare per lui ci sono i genitori, ogni volta in prima linea cercando di mettere una pezza laddove la vita di tutti i giorni apre voragini.