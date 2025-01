Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton svela la location del Cruise 2026: torna a casa in Francia

ha confermato che la sua attesissima sfilatasi terrà il 22 maggio in, il paese che rappresenta le radici del brand, così riporta WWD. Anche se la città e il luogo esatti non sono ancora stati rivelati, è lecito aspettarsi un evento spettacolare e ricco di sorprese, come da tradizione.e la: sì ad un ritorno acon stileL’ultima volta che Nicolas Ghesquière, direttore artistico della linea donna di, ha portato la collezioneinè stato nel 2021, con una sfilata a tema futuristico nei pressi di Parigi. Da allora, il marchio ha esploratoiconiche in Europa: nel 2024, il suggestivo Park Güell di Gaudí a Barcellona ha fatto da sfondo a una sfilata memorabile, mentre nel 2023 l’incantevole Isola Bella sul Lago Maggiore ha incantato il pubblico.