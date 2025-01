Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: parte il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Primo tempo Dodson.6-4 Pallonetto inutile di, buon tempismo a muro di Heyrmann.5-4 Daalderop! Sopra il muro, addosso a Cecconello. Risponde così a Kapralova.4-4 Bakodimou aggiusta il colpo da posto 4, soluzione centrale!4-3 Diagonale profonda Daalderop dopo rally lunghissimo.sembra però aver cambiato pelle.3-3 SUPER KAPRALOVA, parallela perfetta in attacco. Indemoniata la russa ora.3-2 Diagonale stretta di Daalderop, evapora il tentativo di difesa di Kapralova.2-2 Tocco a murosu attacco Kapralova.2-1 Errore servizio.1-1 Mani out Kapralova da posto 4.1-0 Diagonale a segno Sylla.SET1-0 Dodson tiene viva la palla spinta di Egonu ma mette fuori gioco Signorile. Primo set ben giocato da!24-15 ACE Bakodimou con l’aiuto del nastro!24-14 Passa Bakodimou in diagonale dopo super giocata di Signorile a una mano, a filo rete.