L’Atalanta sbatte contro l’Udinese | pari senza reti Napoli e Inter possono allungare

Seconda battuta d’arresto consecutiva per, che dopo il pareggio all’Olimpico sul campo della Lazio porta via un punto anche nella sfida conal rientro in campionato dopo la “pausa” araba per disputare la Supercoppa. In un pomeriggio di scarsa brillantezza, i nerazzurri devono accontentarsi di spartire la postaProprio come era stata la gara d’andata quasi due mesi esatti fa (era il 10 novembre), anche a campi invertiti l’aggressività della squadra di Runjaic, organizzata e decisa, portaad avere numerose difficoltà in fase di sviluppo dell’azione. Non un caso che per tutto il primo tempo le migliori occasioni siano di marca friulana, con un mezzo miracolo di Carnesecchi e un palo-traversa di Sanchez sulla stessa azione, con tanto di ribattuta da parte di un difensore sul successivo colpo di testa di Lovric.