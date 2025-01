Ilfoglio.it - L’Asia: una storia che continua a replicarsi

Leggi su Ilfoglio.it

Ci sono libri pesanti come mattoni. Letteralmente. Un mattone pesa due chili. La copia de “Il Tramonto dell’Occidente” di Oswald Spengler, ad esempio, pesa quasi un chilo e trecento grammi. “Amo i libri massicci come mattoni che se non ci stai attento potrebbero farti affogare in una piscina”, scrive Mark Manson, blogger e autore del bestseller “La sottile arte di fare quello che c***o ti pare” in un articolo dedicato ai “grossi libri”. “Non è un amore salutare, lo ammetto. E’ più come la Sindrome di Stoccolma”. “Il tramonto dell’Occidente” è uno di questi libri. Anche perché ha imprigionato molti nel fraintendimento del tramonto, interpretato letteralmente anziché come “immagine del simbolismo cosmico” che determinò una nuova visione dei processi storici e della cultura orientale. Questa digressione ha origine da un libro che coniuga peso e Asia: “Asia ribelle.