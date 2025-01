Spazionapoli.it - Kvarastkhelia-PSG, ultim’ora da Fabrizio Romano: novità sull’accordo

Ultimissime calciomercato Napoli- Ci sonosul fronte Kvaratskhelia-Psg: annuncio da.La questione Kvaratskhelia sta infiammando la piazza napoletana. Anche Antonio Conte ha detto la sua in conferenza stampa, dicendosi un po’ deluso di quanto accaduto. L’allenatore ha confermato come il calciatore abbia chiesto la cessione, rendendo quindi inevitabile una valutazione sul suo futuro da parte di tutti. La palla è stata così passata alla società e all’entourage, con alcuna opposizione da parte del tecnico. I prossimi giorni potranno quindi essere quelli che porteranno davvero all’addio del georgiano direzione Paris-Saint Germain: sembra davveri tutto pronto.Kvaratskhelia-Psg,daha aggiunto ulteriorisui sui social: già trovato, infatti, l’accordo fra il calciatore e il PSG per un contratto che sarà di quattro/cinque volte superiore a quello al Napoli.