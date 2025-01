Lapresse.it - Italia-Ucraina, giovani ucraini a Torino: “Dopo mesi di bombe, qui ci hanno fatti sentire al sicuro”

Dall’all’, il viaggio di alcuni ragazzi provenienti da Mykolaiv e Kherson durante le feste invernali ha permesso un incontro speciale tratorinesi. Il progetto si chiama ‘Get ready for peace’ e ha portato, dal 29 dicembre 2024 ai primi di gennaio 2025, più di ventiin Casa Acmos, sede dell’associazione Acmos, che ha organizzato il progetto.“Sono qui ain Casa Acmos per il progetto ‘Get Ready for Peace‘. Questa esperienza ha portato molta gioia nella mia vitaquasi 3 anni di guerra, sotto il suono delle sirene e le– spiega Vanina Anastasiia, 18ennedi Kazanka -. Qui l’atmosfera, le persone, è tutto molto piacevole e le persone cipiù ‘al'”.Il progetto è stato possibile grazie al sostegno della Fondazione Europea per la Gioventù del Consiglio d’Europa ed è la prosecuzione dell’impegno di Acmos nei territori, dove in questi due anni ha portato, anche grazie al supporto in loco di Operazione Colomba, beni di prima necessità.