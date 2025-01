Gamerbrain.net - Infinity Nikki: Tante novità in arrivo con la versione 1.2 e oltre

Leggi su Gamerbrain.net

Se state giocando a, sarete lieti di sapere che Papergames ha annunciato delle interessantiincon l’aggiornamento 1.2 e, pensate sia sulla base dei back ricevuti, che per rendere l’esperienza quanto più appetibile possibile.: Leincon l’aggiornamento 1.2Il nuovo aggiornamento, che per ora non ha ancorata una data di rilascio, ma arriverà prossimamente, introdurrà le seguenti modifiche, migliorie e:Sistema di mira migliorato: l’attacco di Purificazione sarà ottimizzato per colpire con maggiore precisione nemici vicini o posti ad altezze diverse, risolvendo anche problemi di collisione con ostacoli.Ottimizzazioni per dispositivi Huawei e Honor: miglioramenti alla qualità grafica, riduzione del lag e ottimizzazione del consumo della batteria.