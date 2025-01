Ilrestodelcarlino.it - In dodici mesi 24 sedute del Consiglio comunale

Nel 2024 si sono svolte 24del(oltre a dueandate deserte) e 28della Conferenza dei Capigruppo. Gli atti portati sono stati 160 di cui 50 interrogazioni, sette interpellanze, 22 mozioni (di cui 2 approvate), 30 ordini del giorno (di cui 11 approvati), un progetto ("Guardami negli occhi") e 50 delibere. Questo il bilancio tracciato dal presidente del, Francesco Luciani. "Un plauso va ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza per aver portato ini vari atti ed essersi confrontati sempre nel massimo rispetto e nella reciproca condivisione – ha detto il presidente –. Un ringraziamento anche alla giunta per le delibere proposte e approvate. Nel 2024, la presidenza delha inoltre approvato il nuovo Regolamento dele le modifiche allo statuto; aggiustamenti dovuti a cambiamenti e innovazioni che ci sono stati in questi anni che sono stati accolti in modo unanime da tutti i consiglieri.