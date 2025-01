Quotidiano.net - Il ricovero di Toscani: "È in gravi condizioni"

CECINA (Livorno)"In un anno ho perso 40 chili. Non so quanto tempo resti da vivere". Oliviero, diretto come sempre, aveva rivelato alla fine dello scorso agosto di essere stato colpito da una grave malattia degenerativa, l’amiloidosi, e di essere sottoposto a una cura sperimentale. Ieri mattina le suesi sono aggravate, dal suo casale in collina è stato portato al vicino ospedale di Cecina. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che si trovava al pronto soccorso per un sopralluogo, l’ha incontrato brevemente per un saluto. Il Podere Campigallo, con tenuta di 120 ettari, è stato per anni il ’paradiso segreto’ didove oltre a mettere a punto le campagne di comunicazione durante il rapporto con Benetton, andava a cavallo con i suoi Appaloosa e offriva agli amici il vino ’OT’ del suo vigneto nel salone che aveva fatto realizzare con travi di abete rosso californiano.