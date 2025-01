Ilfattoquotidiano.it - “Ho gli attacchi di panico, mi sento sempre più in difficoltà. Non mi sentirete per un po’ di tempo”: Lily Allen si confessa

si prende una pausa dal podcast Miss Me?, prodotto da BBC e condotto dalla cantante in collaborazione con Miquita Oliver. A rivelarlo, nel corso dell’ultimo episodio del podcast, è la stessa conduttrice, che svela anche i motivi dietro la sua decisione: “Non miper un po’ di settimane, cari ascoltari – spiegaalla fine della puntata -. Trovo estremamente difficile interessarmi a qualcosa in questo momento. So di averne parlato per mesi, ma mipiù giù,più in. E adesso è fuori controllo”.Solo poche settimane fa,avrebbe scoperto i numerosi tradimenti di suo marito, David Harbour, star della serie Netflix Stranger Things . E la notizia l’avrebbe colpita profondamente: “È devastata, lui ha rotto con lei un mese fa“, aveva detto una fonte al Daily Mail.