Quotidiano.net - Hacker filo-russi attaccano i ministeri italiani: “Sostegno all’Ucraina? Pensate alla vostra sicurezza informatica”

Roma, 11 gennaio 2025 -del gruppo Noname057(16) all'attacco contro i sitiali, in corrispondenza con la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma. Presi di mira diversicome Esteri, Infrastrutture e Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, e anche aziende del trasporto pubblico locale come l'Atac di Roma, l'Amat di Palermo, l'Amt di Genova. I pirati di Noname057(16) hanno colpito in mattinata con azioni Ddos (Distributed denial of service) prontamente contrastate dal team del Csirt dell'Agenzia per la cybernazionale. I disagi sono stati limitati e solo in qualche caso si è dovuto interrompere il servizio. Il gruppo diha rivendicato l'azione su Telegram: "Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha confermato il continuo e completoall'Ucraina durante un incontro con Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Roma, ha riferito il Palazzo Chigi del governo.