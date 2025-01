"Guardate Helena, beccata così". Grande Fratello, la telecamera sulla modella proprio in quel momento

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prestes è una delle grandi protagoniste di questa edizione del. Sfuggita alla squalifica che molti pensavano arrivasse dopo il comportamento con Jessica Morlacchi, è finita al televoto eliminatorio della prossima settimana e, come abbiamo raccontato qui sotto, la cosa ha scatenato tutti i suoi fan, ancheli dal Brasile. Nella casa ha avuto un feeling particolare con Lorenzo, poi con Javier e da ultimo anche con Zeudi.Con quest’ultima ha chiuso poco prima della diretta di mercoledì scorso e sembra che stia tornando sui suoi passi con un altro coinquilino: Javier Martinez. È successo che il pallavolista ha passato del tempo con Chiara Cainelli e questo non è sfuggito né ai fan delné astessa. Dopo un esercizio di recitazione, i due hanno chiacchierato a lungo sia all’interno della casa che in giardino e lali ha osservati da lontano con molta attenzione.