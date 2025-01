Ilnapolista.it - Donnarumma non ha ancora rinnovato col Psg, l’Inter tenta di approfittarne (Sky)

Gigioha il contratto in scadenza nel 2026 con il Psg e non ha. Per questo motivo, sarebbe possibile per lui anche un ritorno in Italia., infatti, osserva con attenzione gli sviluppi delle trattative tra il portiere e il club francese.lascerà il Psg?lo monitoraSecondo quanto riportato da Sky Sport:Il futuro dipotrebbe essere di nuovo in Italia.infatti osserva con attenzione Gianluigi. Il portiere del Psg, se non dovesse rinnovare con il Psg, potrebbe diventare una possibilità concreta per il mercato estivo. L’ex Milan potrebbe anche decidere in accordo con i francesi di cambiare squadra a partire al termine di questa stagione.Luis Enrique sta destabilizzando il portiere ex MilanLuis Enrique ha messo in panchina Gigiocontro il Bayern Monaco in Champions; a difendere i pali del Psg c’era infatti il secondo portiere, Matvey Safonov, ritenuto colpevole per il gol subito che ha deciso la partita.