Liberoquotidiano.it - Di Battista lo chiama, Vasco Rossi risponde così: un fiasco per l'ex grillino?

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Lettera aperta a", iniziail post Instagram di Alessandro Diche arruola il cantante per la sua causa: Gaza. "È passato oltre un anno dall'inizio della carneficina a Gaza - si legge -. Ogni giorno nuove stragi, ogni giorno decine di bambini fatti a pezzi. Tutto questo non avviene in un altro pianeta o in un'altra galassia. Avviene ora su una sponda del nostro stesso mare, a poche centinaia di km di distanza in linea d'aria dall'Italia". Quanto basta a far pensare all'ex Cinque Stelle di vivere "in un mondo distopico, in una gigantesca matrix dove moltissimi cittadini/consumatori (anche di notizie) vivono in balia di diktat altrui. Pensa, anche i social media, un tempo luoghi certamente più liberi di molti giornali, si sono trasformati in centri di potere e controllo.