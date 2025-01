Ilgiorno.it - Dalla democrazia al piacere con le colazioni filosofiche

Un circolo filosofico alla portata di tutti, per approfondire, condotti da guide esperte, temi come la, il capitalismo, il, il corpo e la libertà. Una rassegna di 6 incontri pensati per cercare di imparare a leggere meglio la realtà, aiutati dallo sguardo dei grandi pensatori, condividendo pure la colazione. È l’iniziativa “Filosofia a colazione“, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Triuggio e che prenderà il via sabato 18 alla biblioteca civica di via Indipendenza. Sono aperte le iscrizioni in biblioteca. Il circolo partirà con 3 cicli da due incontri ciascuno, che si terranno sempre il sabato mattina, dalle 10 alle 12. Si comincerà sabato 18 e sabato 25 con “in discussione“, guidati da Luisella Boda, già insegnante di filosofia all’istituto Villa Greppi.