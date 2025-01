Davidemaggio.it - Chi è Antonella Bucci, concorrente di Ora o Mai Più

In passato è stata la voce femminile di uno dei duetti più conosciuti della canzone italiana. Adesso è pronta a rimettersi in gioco, in cerca di una nuova occasione, a Ora o Mai Più. Tra i concorrenti della terza edizione del talent show di Rai1 c’è infatti anche.Ora o Mai Più 2025: chi è, pseudonimo di Antoniettagrossi, è nata a Hausham (Germania) il 3 marzo 1971. La prima grande chance nella sua carriera è arrivata nel 1988, anno nel quale ha vinto il Festival di Castrocaro con il brano C’è un motivo in più. Nel 1990 ha poi inciso, insieme a Eros Ramazzotti, Amarti è l’immenso per me. Duetto, tradotto in spagnolo, destinato inizialmente alla cantante Whitney Houston e diventato una hit mondiale.Il sodalizio con Eros Ramazzotti si è poi ripetuto nel 1993:ha infatti partecipato al Festival di Sanremo con il brano Il mare delle nuvole, con la musica del cantautore romano.