Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, Luttwak alla Zanzara: “Meloni si è piegata al ricatto dell’Iran, non si è fatta rispettare”. Botta e risposta con Parenzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Giorgiaaveva l’opportunità di riscattare l’Italia dopo la vergogna del caso Sgrena. Poteva, cioè, dimostrare che c’era una nuova Italia con un governo che si fa. E invece ha fatto il contrario: ha rafforzato l’idea che basta arrestare una giornalista italiana e il governo subito si arrende. Nella gestione della liberazione di, come criterio ho visto solo il puro sentimentalismo e questa cosa viene pure celebrata”. È il duro attacco del politologo americano Edwardpresidente del Consiglio Giorgia, a cui, tuttavia, accredita stima (“Può durare molto come premier perché è energica, giovane e molto capace, da noi è vista bene perché parla inglese e non prodiano“).Ospite della, su Radio24,bolla più volte come “vergognosa” la vicenda della liberazione di Giuliana Sgrena, la giornalista del Manifesto che il 4 febbraio 2005 fu rapita a Baghdad da un commando armato, l’Organizzazione del Jih?d islamico, mentre si stava recandomoschea di Al-Mustafah a intervistare dei profughi di Falluja.