CdS – pronto l’assalto dopo il derby

2025-01-04 09:27:00 Arrivano conferme dal Corriere:Il Napoli aspetta ildell’Olimpico per poi affondare su Lorenzo Pellegrini, 28 anni, capitano della Roma al centro di una complessa questione personale – come ha spiegato anche Ranieri in conferenza – e dunque al bivio del futuro. Il ds Manna sta lavorando per tingere d’azzurro la sua vita, la prospettiva è concreta, e la formula andrà oltre il prestito secco: intenzioni serie, un progetto. L’ombra dell’Inter s’è anche ristretta, considerando le difficoltà dell’affare Frattesi con i giallorossi. Ma siamo solo all’inizio del mercato.Napoli, le altre pisteParallelamente, il Napoli segue l’evoluzione della questione Fazzini, sempre più vicino alla Lazio nonostante i tentativi di rilancio. Il primo obiettivo azzurro per il centrocampo, comunque, è Pellegrini, mentre per la difesa resta Danilo, alle prese con lo svincolo dalla Juve.