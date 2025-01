Bergamonews.it - Carnesecchi salvagente, Lookman e De Ketelaere non brillano

Udine. L’Atalanta non brilla al Bluenergy Stadium di Udine e, contro l’Udinese, incamera il secondo pareggio consecutivo in campionato che le impedisce di agganciare la vetta del campionato. Le pagelle di Udinese-Atalanta 0-0, con tutti i voti ai nerazzurri.Udinese-Atalanta, le pagelle6.5 – risponde in bello stile al colpo di testa di Bijol, poi viene letteralmente graziato dal doppio legno colpito da Sanchez.Scalvini 5.5 – Alla prima da titolare in campionato dopo l’infortunio al crociato, parte con il piede giusto ma il cartellino giallo a metà primo tempo complica la sua partita. Esce all’intervallo.(dal 46? Kossounou 6 – Entra con un buon piglio e negli scampoli finali non trova il guizzo vincente di testa sugli sviluppi da corner) Djimsiti ng – Alza bandiera bianca dopo un duro quanto fortuito scontro di gioco con Ehizibue, a causa del quale rimedia un trauma cranico(Hien 5.