Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, Salvini travolto dalle polemiche. Schlein: “Pensa solo a uno spostamento, il suo al Viminale”. E Renzi infierisce: “Porta sfiga”

Questa volta difficilmente ci sarà un chiodo da usare per buttarla in corner. Il guasto alla linea elettrica a Milano che ha mandato in tilt il traffico ferroviario in tutto il Nord, con pesanti ripercussioni al Centro e al Sud, chiama di nuovo in causa il ministro dei Trasporti Matteo. Su cui le opposizioni possono infierire: “L’unicoche interessa al ministroè il suo, al ministero degli Interni“, attacca la segretaria Pd Elly, riferendosi al desiderio mai nascosto del leader leghista di tornare aldopo l’assoluzione del processo Open Arms. “Il peggior ministro dei Trasporti della storia che si preoccupadi come passare da una poltrona all’altra mentre l’Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro”, scrive.