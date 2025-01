Ilrestodelcarlino.it - Baye, addio commosso degli amici. La salma sarà portata in Senegal

L’ultimo viaggio diMadjimby Mboup. Dall’Italia al, il paese d’origine della sua famiglia, dove potrà riposare in pace. Erano in tantissimi, ieri mattina al cimitero di Misano Adriatico, a dare l’al 17enne di Gradara (foto), morto in un tragico incidente in scooter avvenuto la mattina del giorno dell’Epifania. Mboup stava andando a recuperare un amico che lo aspettava fuori dalla discoteca Living. Avrebbe dovuto riportarlo a casa, come aveva già fatto con altri due coetanei. Ha perso il controllo dello scooter, che è andato a sbattere contro un albero. Una tragedia che ha lasciato senza fiato tutti quelli che lo conoscevano e per i qualiera "un amico sincero, un ragazzo d’oro". Ieri mattina, a Misano, c’erano i compagni di scuola dell’istituto superiore ‘Gobetti De Gasperi’ di Morciano e tanti altrie conoscenti.