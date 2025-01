Thesocialpost.it - Violenze di Capodanno a Milano, la furia di Del Debbio contro il suo ospite: “In Italia una ragazza va dove c***o vuole”

Leggi su Thesocialpost.it

Stavolta Paolo Delnon riesce proprio a contenersi ed esplode dopo aver sentito l’intervento di uno dei suoi ospiti nello studio tv di Dritto e Rovescio. L’argomento trattato è quello, rovente, delleavvenute la notte diin Galleria Vittorio Emanuele II a. La procura ha aperto un fascicolo procedendo d’ufficio, in attesa della denuncia formale da parte degli studenti belgi coinvolti, che dovrebbero presentarsi alle autorità nel loro Paese. Tra le piste al vaglio degli inquirenti emerge anche l’ipotesi di un possibile caso di “taharrush gamea”, il fenomeno delledi gruppo noto in alcuni contesti culturali, che avrebbe come scopo quello di umiliare le donne per la loro presenza in pubblico.Leggi anche: Cruciani attacca Marinelli, l’attore che interpreta Mussolini: “Prendi l’assegno e non rompere”L’intervento confuso dell’di Dritto e Rovescio“Quello che sto cercando di dire è.