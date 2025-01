Lanazione.it - Vento forte, sabato 11 gennaio codice giallo sulla Toscana centro occidentale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 102024 – Ultime ore di temperature miti. Aria fredda è infatti in arrivo tra oggi e domani in; porterà locali piogge e un rinforzo dei venti di grecale, destinati ad aumentare nella giornata di domani,, in particolare sulle pianure settentrionali, sui rilievi ecosta. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unpernelle zone del Valdarno fiorentino e inferiore e del Bisenzio e Ombrone pistoiese dalle ore 16 alla mezzanotte di11. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione, accessibile all'indirizzo http://www.regione..it/allertameteo.