Valladolid indignato con il CSD | È una mancanza di rispetto per tutti noi che formiamo questa Lega

2025-01-10 02:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Non lo ha fatto attraverso un comunicato ma con alcune dichiarazioni Radio MARCA. Il Real, attraverso il suo portavoce istituzionale, ha palesato il malcontento del club castigliano per la misura cautelare concessa ai Dani Olmo e Pau Victor dopo che LaLiga e RFEF gli hanno negato l’iscrizione alla competizione.“Siamo nella stessa competizione e dovremo affrontarli. Sono rivali del nostro campionato. Il Real, ovviamente, vede un reclamo comparativo. Questo risale all’estate in cui Dani Olmo si era iscritto per un lungo infortunio. Hanno avuto quattro mesi per risolvere la situazione e non sono stati in grado di farlo.