Uominiedonnenews.it - Un Passo Dal Cielo 8, Seconda Puntata: Marianna Vanoni Viene Assassinata!

Undal8,ritrovata priva di vita, ma le indagini per il suo omicidio si complicano. Manuela continua a cercare la verità su Nathan!Undal8 prosegue e, nel corso della, al centro dell’attenzione ci sarà l’omicidio di una veterinaria,. L’accaduto sconvolgerà tutti e partiranno delle indagini che appariranno a dir poco complesse. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccoloindietro.Undal8: dove eravamo rimasti?Riprende la vita a San Vito di Cadore. Manuela torna ai suoi lavori, ma fa un incontro con Nathan, un uomo dal passato oscuro e dal fare misterioso che fa il suo arrivo nel paese. Manuela è incuriosita da lui e vuole scoprire cosa stia nascondendo e per quale motivo sia arrivato lì.