Spider-Man 4 | nuovi rumor suggeriscono la presenza di due iconici personaggi

-Man 4:ladi dueNelle ultime settimane, le voci su-Man 4 si sono intensificate: da Venom, Ghost Rider e Black Cat fino a Daredevil, Mephisto e Knull sono stati citati come possibili alleati e nemici dell’Uomo Ragno di Tom Holland nella sua prossima uscita in solitaria. Con così tante notizie contrastanti, è ovviamente difficile dare credito a una qualsiasi di esse, ma il motivo per cui sentiamo tutte queste voci è probabilmente da ricercare nel fatto che i Marvel Studios e la Sony Pictures stanno lanciando diverse idee nel tentativo di definire una storia che soddisfi tutti.Naturalmente, non possiamo escludere la possibilità che la Marvel faccia “trapelare” dettagli falsi per depistare gli scoopers. In ogni caso, si ritiene che la sceneggiatura sia in fase di revisione, forse a causa di divergenze di opinione tra la star Tom Holland e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, e l’ultima notizia è che il film è ancora lontano dall’iniziare la produzione proprio perché non c’è ancora una bozza definitiva per le riprese.